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Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага

5 снежня ў народным календары Пракоп. Даследаванні фалькларыстаў сведчаць, што ў гэты дзень сяляне талакой ставілі вешкі ўздоўж дарог, каб не збіліся са шляху падарожнікі. Казалі: “Прыйдзе Пракоп хмуры - раскапае гуры”. І прыкмячалі: у марозны дзень вада ў палонцы паднялася вышэй за лёд - будзе пацяпленне і, магчыма, мокры снег.

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