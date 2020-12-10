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Уначы на тэрыторыі нашай краіны чакаецца магнітная бура. Далей прагназуецца слабаўзбураны геамагнітны фон.
Некалькі народных прыкмет: імклівая адліга - да хуткіх зацяжных маразоў; калі ў гэты дзень халодна і суха - лета будзе гарачым і сухім.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 11 снежня: самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Віцебску ў 1963 годзе – 27 з паловай градусаў марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Пінску ў 1944-м - 11 градусаў цяпла.
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