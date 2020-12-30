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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

31 снежня ў народным календары Мадэст. У гэты дзень прыкмячалі: калі дым ад вогнішча ці пячной трубы ўздымаецца вертыкальна ўверх або з невялікім нахілам у бок ветру - да холаду. Калі снег падае вялікімі шматкамі, то мароз будзе ўмераным і нават магчыма адліга.

Цікавая інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 31 снежня. Самая халодная ноч была ў Езярышчы ў 1978 годзе - больш за 38 з паловай градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 2006 - у Высокім тэрмометры паказалі звыш 7 градусаў цяпла.

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