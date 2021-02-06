ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.

Геамагнітны фон ад узбуранага ўначы да слабаўзбуранага на працягу астатняга часу сутак.

7 лютага прысвятак з назвай Рыгор Багаслоў. У гэты дзень пільна сачылі за надвор’ем і да поўдня, і пасля яго: прыкмячалі, які дзень з раніцы да поўдня, такая і першая палова наступнай зімы будзе. А якое надвор’е з поўдня да вечара - такое чакаецца і ўсю другую палову наступнай зімы.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 7 лютага: самая халодная ноч была ў Горках у 1929 годзе - 36 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 2009-м - у Брэсце тэрмометры паказалі амаль 14 градусаў цяпла.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все