7 лютага прысвятак з назвай Рыгор Багаслоў. У гэты дзень пільна сачылі за надвор’ем і да поўдня, і пасля яго: прыкмячалі, які дзень з раніцы да поўдня, такая і першая палова наступнай зімы будзе. А якое надвор’е з поўдня да вечара - такое чакаецца і ўсю другую палову наступнай зімы.