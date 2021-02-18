ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.

Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: "Маразы ў гэты дзень - да бурнай вясны, сухога і гарачага лета. Залацісты колер зары і фіялетавы далягляд - да добрага надвор'я".

Iнфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 19 лютага: самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Ганцавічах у 1978 годзе - больш за 35 градусаў марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Брэсце ў 2019 - 12 з паловай градусаў цяпла.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все