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Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.

Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага.

26 лютага ў народным календары Фаціння. Іншая назва - Святлана. Прыкмячалi: калi ў гэты дзень адлiга - вясна прыйдзе дружная, а калi дзень пахмурны i халодны - вясна будзе зацяжная i халодная.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Клічаве ў 1986 годзе – амаль 30 з паловай градусаў марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Лельчыцах у 1990-м - больш за 16 з паловай градусаў цяпла.

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