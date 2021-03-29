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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - слабаўзбураны.

30 сакавіка ў народным календары Аляксей Цёплы. У гэты дзень прынята было сачыць за шырынёй ручаёў, лічылася - чым шырэй будуць ручаі, тым мацней разальецца вада пры разводдзi. А яшчэ прыкмячалі: "Ранняе з'яўленне кветак маці-і-мачахі на праталіны і пагорках - да цяпла ў красавіку".

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Полацку ў 1952 годзе - амаль 24 градусы марозу, а самы цёплы дзень у 1968 - у Брэсце тэрмометры паказалі больш за 22 з паловай градусы цяпла.

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