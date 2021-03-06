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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.

Некалькі народных прыкмет: на бясхмарным небе яснае сонца - надвор'е хутка зменіцца. Досвітак светла-ружовы або залацісты - надвор'е будзе вельмі добрым. Туманны дзень - лета будзе вільготным".

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Клічаве ў 1964 годзе - 37 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1995 - у Гомелі тэрмометры паказалі больш за 17 градусаў са знакам плюс.

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