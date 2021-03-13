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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.

14 сакавіка ў народным календары Аўдоцця Вясноўка. Казалі так: "Еўдакія прыгожа - усё лета пагожа". Прыкмячалі: калі снег з дажджом і цёплы вецер - мокрае лета будзе. Калі ідзе дождж - чакай ураджай на жыта. Калі моцны мароз, то замарозіць грэчку ў час цвіцення. Калі туман, то пашанцуе на ўраджай стручковых раслін."

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Горках у 1942 годзе - 24 градусы марозу, а самы цёплы дзень у 2002 - у Брагіне тэрмометры паказалі амаль 18 градусаў цяпла.

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