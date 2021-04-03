Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

Заўтра ў народным календары Васіль Сонечнік. У некаторых раёнах Васіль Цёплы. З гэтым прысвяткам звязвалі добрыя перамены ў надвор'і і хуткі надыход цяпла. Прыкмячалi: калі ў гэты дзень пры ўзыходзе сонца вакол яго чырвоныя кругі, год будзе ўраджайным. Назіралі i за небам: калi аблокі з сінявою - да цёплага дажджу.