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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

Заўтра ў народным календары Васіль Сонечнік. У некаторых раёнах Васіль Цёплы. З гэтым прысвяткам звязвалі добрыя перамены ў надвор'і і хуткі надыход цяпла. Прыкмячалi: калі ў гэты дзень пры ўзыходзе сонца вакол яго чырвоныя кругі, год будзе ўраджайным. Назіралі i за небам: калi аблокі з сінявою - да цёплага дажджу.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Жыткавічах у 1931 годзе - 20 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1990 - у Лельчыцах тэрмометры паказалі больш за 24 градусы вышэй за 0.

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