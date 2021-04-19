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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.

Некалькі народных прыкмет: калі на небе шмат зорак, то будзе багаты ўраджай лясных ягад і грыбоў. Дождж пайшоў - да ўраджаю маліны і каліны.

Цікавая інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Бярэзінскім запаведніку ў 1979 годзе - больш за 8 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 2000-м - у Брагіне тэрмометры паказалі амаль 27 градусаў цяпла.

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