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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.

Некалькі народных прыкмет: моцны вецер - да моцнага дажджу. Усход сонца яркі і ясны - лета будзе цёплым.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Лынтупах у 2017 годзе - амаль 5 з паловай градусаў марозу. А самы цёплы дзень у Брэсце ў 1985-м - каля 30 градусаў з плюсам.

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