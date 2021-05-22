Пра надвор'е - 23 мая ў народным календары Зілот

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

23 мая ў народным календары Зілот. Прыкмячалі: калі ў гэты дзень пойдзе дождж, то ўсё лета будзе дажджлівае. Увечары плывуць вялікія кучавыя аблокі – будзе добрае надвор'е на наступны дзень.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была на станцыі Палеская ў 1980 годзе – 4,4 градуса марозу, а самы цёплы дзень у 2007 - у Лельчыцах тэрмометры паказалі 33,5 градуса цяпла.