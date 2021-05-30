Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.

30 мая ў народным календары Еўдакія. Прыкмячалi: калі Месяц народзіцца на дажджлівую Еўдакію - мокрае будзе лета, а калі да таго ж дзьме паўночны вецер - лета будзе яшчэ і халоднае. Якая Еўдакія - такое і лета чакаецца.

Інфармацыя з гісторыіі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была на станцыі “Палескай” у 1990 годзе – 3 градусы марозу, а самы цёплы дзень - у 1979-м: у Бярэзінскім запаведніку тэрмометры паказалі амаль 33 градусы цяпла.