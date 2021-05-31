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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад пачатку сутак і на працягу дня слабаўзбураны, далей прыкладна з 18 гадзін узбураны.

Некалькі народных прыкмет: "Калі першыя два дні чэрвеня ідзе дождж - увесь месяц сухі. Калі холадна ў гэты дзень, то наступныя 40 дзён будуць халоднымі. Дробны дождж у гэты дзень - прыкмета ўстойлівай непагадзі".

Цікавая інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была на станцыі Палеская ў 2001 годзе - больш за 2 градусы марозу, а самы цёплы дзень у 1921 - у Горках тэрмометры паказалі амаль 32 градусы цяпла.

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