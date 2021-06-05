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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.

Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: моцны дождж у гэты дзень - шмат травы вырасце. Камары ў чароды збіваюцца - чакай пацяплення ў найбліжэйшы час.

Цікавая інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Навагрудку ў 1962 годзе – 0,2 градуса марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Брэсце ў 2000 - больш за 31 з паловай градус цяпла.

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