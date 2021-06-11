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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.

Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: калі гарлачыкі на рацэ закрываюцца і хаваюцца пад ваду - да дажджу. Папаратнік з раніцы закручвае лісце - да цёплага сонечнага дня.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Бярэзінскім запаведніку ў 1982 годзе - амаль 1,5 градуса марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Жлобіне ў 2019 – больш за 34 з паловай градусы цяпла.



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