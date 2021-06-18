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Пра надвор'е
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.
Некалькі народных прыкмет: калі пчолы ляцяць у поле з раніцы, надвор'е будзе добрае. Калі пчолы актыўна ляцяць да сваіх вуллёў, то хутка дождж.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Лынтупах у 2000 годзе - плюс 0,4 градусы, а самы цёплы дзень у 2012 - у Лельчыцах тэрмометры паказалі 35 градусаў вышэй за нуль.
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