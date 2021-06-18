Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: калі пчолы ляцяць у поле з раніцы, надвор'е будзе добрае. Калі пчолы актыўна ляцяць да сваіх вуллёў, то хутка дождж.