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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: шэрань на сухой траве - да марознага надвор'я без ападкаў. Кругі вакол месяца павялічваюцца - непагадзь хутка скончыцца.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Лепелі ў 1959 годзе - больш за 31,5 градуса марозу, а самы цёплы дзень у 2006 - у Брэсце тэрмометры паказалі амаль 12 градусаў вышэй за нуль.

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