3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Пра надвор'е
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.
Некалькі народных прыкмет: шэрань на сухой траве - да марознага надвор'я без ападкаў. Кругі вакол месяца павялічваюцца - непагадзь хутка скончыцца.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Лепелі ў 1959 годзе - больш за 31,5 градуса марозу, а самы цёплы дзень у 2006 - у Брэсце тэрмометры паказалі амаль 12 градусаў вышэй за нуль.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В ТЦ Минска белорусы могли получить бесплатную консультацию по имущественному налогу
ГПК: за неделю белорусским безвизом воспользовались почти 4,5 тыс. жителей Европы
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов