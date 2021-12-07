Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: шэрань на сухой траве - да марознага надвор'я без ападкаў. Кругі вакол месяца павялічваюцца - непагадзь хутка скончыцца.