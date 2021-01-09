Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.

Некалькі народных прымет: шэрань на дрэвах, а ветру зусім няма - чакай ураджайнага года. Завея ў гэты дзень - прымета таго, што лета будзе мокрым, дажджлівым і сырым.

Цікавая інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 10 студзеня: самая халодная ноч была ў Мінску ў 1940 годзе - больш за 36 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 2007 - у Гродне тэрмометры паказалі амаль 12 градусаў цяпла.