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Пра надвор'е
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца.
Геамагнітны фон слабаўзбураны.
Некалькі народных прыкмет: калі ў гэты дзень няма ветру, то варта чакаць пахаладання. Ярка-чырвоная вячэрняя зара трымаецца доўга - да непагадзі.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 19 кастрычніка: самая халодная ноч была ў Мар'інай Горцы ў далёкім 1898 годзе - звыш 11 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у Брагiне ў 2019 тэрмометры паказалі больш за 23 градусы цяпла.
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