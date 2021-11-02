Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Пра надвор'е | 02.11.2021

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: пайшоў густы, часты снег - да хуткага спынення халадоў. Падзьмуў паўднёвы вецер - да пацяплення і ападкаў.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Мазыры ў 1979 годзе - амаль 17 з паловай градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1968 - у Гродне тэрмометры паказалі больш за 17 градусаў вышэй за нуль.