3.71 BYN
2.99 BYN
3.49 BYN
Пра надвор'е | 02.11.2021
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.
Некалькі народных прыкмет: пайшоў густы, часты снег - да хуткага спынення халадоў. Падзьмуў паўднёвы вецер - да пацяплення і ападкаў.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Мазыры ў 1979 годзе - амаль 17 з паловай градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1968 - у Гродне тэрмометры паказалі больш за 17 градусаў вышэй за нуль.