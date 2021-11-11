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Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.

Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

12 лістапада пазначаны прысвятак Артошка. Яшчэ гэты дзень лічыцца святам сініц і мае назву сінічкін дзень. Першае масавае з'яўленне сініц каля хат - прымета надыходзячых вялікіх халадоў.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 12 лістапада. Самая халодная ноч была ў Бабруйску ў 1993 годзе - звыш 18 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1944 - у Васілевічах тэрмометры паказалі больш за 15 градусаў цяпла.

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