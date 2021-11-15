ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон ад слабаўзбуранага да ўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: на досвітку зоркі моцна ззяюць - да непагадзі ў бліжэйшыя дні. Уначы была шэрань - да паляпшэння надвор'я.

Інфармацыі з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Пінску ў 1908 годзе больш за 20 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 2002-м у Лельчыцах тэрмометры паказалі амаль 18 градусаў цяпла.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все