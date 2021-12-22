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Пра надвор'е
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад узбуранага да слабаўзбуранага.
Некалькі народных прыкмет: паўднёва-заходні вецер прыносіць пераважна цёплае надвор'е. Белыя аблокі бачныя некалькі дзён запар - да пахаладання.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Гродне ў 1969 годзе - амаль 30 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 2015 - у Высокім тэрмометры паказалі больш за 13 градусаў вышэй за нуль.
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