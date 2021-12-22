Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад узбуранага да слабаўзбуранага.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Гродне ў 1969 годзе - амаль 30 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 2015 - у Высокім тэрмометры паказалі больш за 13 градусаў вышэй за нуль.