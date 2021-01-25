ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: калі прамяні сонца ідуць уніз пучкамі, то наступны дзень будзе сонечным і марозным. Калі ў гэты дзень ветрана, год будзе сырым".

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 26 студзеня: самая халодная ноч была ў Езярышчы ў 2000 годзе - 35 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1990 - у Брэсце тэрмометры паказалі амаль 11 з паловай градусаў цяпла.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все