Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была на метэастанцыі Акцябр у 1981 годзе - звыш 6 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 2000 - у Брэсце тэрмометры паказалі 25 з паловай градусаў цяпла.