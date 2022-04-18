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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.

Некалькі народных прыкмет: пачаўся рух соку ў клёнаў і іншых дрэў - наступіць цёплае надвор'е. Ранішні туман прадвяшчае сухое надвор'е да канца месяца. Калі ветру няма - можна чакаць добрага ўраджаю збожжавых культур.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была на метэастанцыі Акцябр у 1981 годзе - звыш 6 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 2000 - у Брэсце тэрмометры паказалі 25 з паловай градусаў цяпла.

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