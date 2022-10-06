"Пра надвор’е"

Некалькі народных прыкмет: калі лісце да гэтага дня пажаўцела, але ападае слаба - маразы прыйдуць не хутка. Гром у гэты дзень абяцае бясснежную, кароткую і мяккую зіму.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была на станцыі Палеская ў 1979 годзе - амаль 10 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у далёкім 1893-м - у Мазыры тэрмометры паказалі больш за 27 градусаў вышэй за нуль.