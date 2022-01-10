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Пра надвор'е
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.
Некалькі народных прыкмет: сонца садзіцца ў туман - да завеі. Сонца свеціць неяк смутна, нягледзячы на тое, што неба чыстае - да непагадзі. Увечары на захадзе з'яўляецца паласа яснага неба - да паляпшэння надвор'я.
Цікавая інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Пружанах у 1950 годзе - амаль 38 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1991-м - у Лельчыцах тэрмометры паказалі больш за 11 градусаў вышэй за нуль.
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