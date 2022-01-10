Заўтра магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: сонца садзіцца ў туман - да завеі. Сонца свеціць неяк смутна, нягледзячы на тое, што неба чыстае - да непагадзі. Увечары на захадзе з'яўляецца паласа яснага неба - да паляпшэння надвор'я.