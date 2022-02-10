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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон -ад узбуранага да слабаўзбуранага.

11 лютага ў народным календары Ігнат. У гэты дзень прыкмячалі: халоднае надвор'е - у жніўні будзе вельмі горача; вецер дзьме - год будзе дажджлівым, чырвоны Месяц - чакай парывістага ветру.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 11 лютага. Самая халодная ноч была ў Брагіне ў 2012 годзе - больш за 33 градусы марозу, а самы цёплы дзень у 1974-м - у Брэсце тэрмометры паказалі амаль 10 градусаў цяпла.

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