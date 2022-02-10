Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон -ад узбуранага да слабаўзбуранага.

11 лютага ў народным календары Ігнат. У гэты дзень прыкмячалі: халоднае надвор'е - у жніўні будзе вельмі горача; вецер дзьме - год будзе дажджлівым, чырвоны Месяц - чакай парывістага ветру.