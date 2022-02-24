Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Горках у 1964 годзе - больш за 27 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1990 - у Брэсце тэрмометры паказалі амаль 17 градусаў вышэй за нуль.