Пра надвор’е

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12 чэрвеня магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца.
Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.
Некалькі народных прыкмет: калі гарлачыкі на рацэ закрываюцца і хаваюцца пад ваду - на дождж. Папараць з раніцы закручвае лісце – будзе цеплы сонечны дзень.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Бярэзінскім запаведніку ў 1982 годзе – амаль 1,5 градуса марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Жлобіне ў 2019-м - больш за 34,5 градуса цяпла.
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