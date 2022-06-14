Пра надвор’е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца.

Некалькі народных прыкмет: калі сонца ўзыходзіць у тумане, удзень будзе ціха і душна. Туман знікае пасля ўсходу сонца - да добрага надвор'я.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая нізкая начная тэмпература паветра была на станцыі Палеская ў 1981 годзе - 1 з паловай градус цяпла, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Брэсце ў 2019-м - больш за 33 градусы вышэй за нуль.