Пра надвор’е

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Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад ўзбуранага да слабаўзбуранага.
Некалькі народных прыкмет: зоркі мігацяць зеленаватым святлом - да яснага дня; вароны садзяцца на самыя нізкія галінкі дрэў і чысцяцца - да дажджу.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Оршы ў 1977 годзе - усяго 0,1 градуса цяпла, а самы цёплы дзень у 1901-м - у Мар'інай Горцы тэрмометры паказалі плюс 33,5 градуса.
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