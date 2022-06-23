Пра надвор’е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад ўзбуранага да слабаўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: зоркі мігацяць зеленаватым святлом - да яснага дня; вароны садзяцца на самыя нізкія галінкі дрэў і чысцяцца - да дажджу.