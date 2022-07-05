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Пра надвор’е

Заўтра на тэрыторыі Беларусі прагназуецца адпаведнае геамагнітнае становішча: ад пачатку сутак - узбураны, потым прыкладна з 6 да 12 гадзін прагназуецца магнітная бура, далей геамагнітны фон будзе знаходзіцца ў межах ад узбурананага да слабаўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: калі куры купаюцца ў пыле і чысцяць сваё пер'е - хутка пойдзе дождж. Камары лётаюць роем - будзе добрае надвор'е.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая нізкая начная тэмпература паветра была на ў Докшыцах ў 1992 годзе - крыху больш за плюс 2 градусы, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Пінску ў 2015-м - звыш 35 градусаў цяпла.


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