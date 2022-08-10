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Пра надвор’е

11 жніўня магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.

Некалькі народных прыкмет: калі ў гэтую пару добры ўраджай ягад і арэхаў, а грыбоў, наадварот, няшмат -зіма будзе снежнай; калі авёс пачаў зелянець другі раз, будзе дажджлівая восень.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Клічаве ў 1981 годзе -менш чым плюс 4 градусы, а самы цёплы дзень у 1992-м -у Лельчыцах тэрмометры паказалі амаль 37,5 градуса цяпла.

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