Пра надвор’е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - ад узбуранага да слабаўзбуранага.

23 жніўня ў народным календары Лаўрэн, ці Лаўрын - Дзень млынароў. Таму ўсе прыкметы на гэты дзень так ці інакш звязаны з асноўнымі прыроднымі з’явамі, ад якіх з даўніх часоў залежыла праца млынароў - гэта вецер і вада. Казалі: калі хвалявалася вада, то восень павінна быць ціхмянай і лагоднай, а зіма - мяккай, адліжнай. Калі моцная спякота ці моцныя дажджы ў гэты дзень - так можа працягвацца доўгі час.