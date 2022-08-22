Пра надвор’е

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Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - ад узбуранага да слабаўзбуранага.
23 жніўня ў народным календары Лаўрэн, ці Лаўрын - Дзень млынароў. Таму ўсе прыкметы на гэты дзень так ці інакш звязаны з асноўнымі прыроднымі з’явамі, ад якіх з даўніх часоў залежыла праца млынароў - гэта вецер і вада. Казалі: калі хвалявалася вада, то восень павінна быць ціхмянай і лагоднай, а зіма - мяккай, адліжнай. Калі моцная спякота ці моцныя дажджы ў гэты дзень - так можа працягвацца доўгі час.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Стоўбцах у 1999 годзе - крыху больш за адзін градус цяпла. А самы цёплы дзень у 2007-м - у Лельчыцах тэрмометры паказалі плюс 36 градусаў.
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