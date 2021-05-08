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Пра надвор'е
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.
Геамагнітны фон слабаўзбураны.
Некалькі народных прыкмет: свежы ранішні вецер удзень узмацняецца, а вечарам слабее - да ўстойлівага яснага надвор'я; зязюля кукуе часта і гучна - чакай добрага надвор'я.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Мінску ў 1912 годзе - больш за 3 градусы марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Мазыры ў 1996-м - 29 градусаў цяпла.
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