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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.

Геамагнітны фон слабаўзбураны.

Некалькі народных прыкмет: свежы ранішні вецер удзень узмацняецца, а вечарам слабее - да ўстойлівага яснага надвор'я; зязюля кукуе часта і гучна - чакай добрага надвор'я.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Мінску ў 1912 годзе - больш за 3 градусы марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Мазыры ў 1996-м - 29 градусаў цяпла.

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