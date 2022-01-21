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Пра надвор'е
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.
Некалькі народных прыкмет: сонечнае надвор'е ў гэты дзень абяцае добры ўраджай. Захад сонца пурпурнага колеру - да буранаў з марозам. Хмары ідуць супраць ветру - да снегападу.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 22 студзеня: самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Горках у 1942 годзе - больш за 32 градусы марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Высокім у 1993-м - амаль 12 градусаў цяпла.
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