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Пра надвор'е
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.
1 лютага ў народным календары Макар Ясны ці Макараў дзень. Прыкмячалі, калі на Макара ўвечары на небе шмат зорак, то зіма яшчэ доўга працягнецца. Пачатак лютага з добрым надвор’ем - на раннюю вясну.
Крыху цікавай інфармацыі з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Докшыцах у 1956 годзе - амаль 41 градус марозу, а самы цёплы дзень у 2002 - у Брэсце тэрмометры паказалі больш за 9 градусаў цяпла.
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Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
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