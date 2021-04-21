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Пра надвор'е
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.
Некалькі народных прыкмет: вецер, іней або туман у гэты дзень - да ўраджайнага лета. Чырвоныя аблокі пры захадзе сонца - да ветру. Дзьмухавец заквітнеў - нарэшце, прыйшла вясна.
Крыху цікавай інфармацыі з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Шаркаўшчыне ў 1984 годзе - больш за 7 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1950 - у Брэсце тэрмометры паказалі амаль 31 градус цяпла.
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