Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.



Некалькі народных прыкмет: вецер, іней або туман у гэты дзень - да ўраджайнага лета. Чырвоныя аблокі пры захадзе сонца - да ветру. Дзьмухавец заквітнеў - нарэшце, прыйшла вясна.



Крыху цікавай інфармацыі з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Шаркаўшчыне ў 1984 годзе - больш за 7 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1950 - у Брэсце тэрмометры паказалі амаль 31 градус цяпла.



