3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Пра надвор’е"
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон ад слабаўзбуранага да ўзбуранага.
Некалькі народных прыкмет: вецер, іней або туман у гэты дзень - да ўраджайнага лета. Чырвоныя аблокі пры захадзе сонца - да ветру. Дзьмухавец заквітнеў - нарэшце, прыйшла вясна.
Цікавая інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Шаркаўшчыне ў 1984 годзе - больш за 7 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1950-м - у Брэсце тэрмометры паказалі амаль 31 градус вышэй за нуль.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов