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"Пра надвор’е"

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон ад слабаўзбуранага да ўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: вецер, іней або туман у гэты дзень - да ўраджайнага лета. Чырвоныя аблокі пры захадзе сонца - да ветру. Дзьмухавец заквітнеў - нарэшце, прыйшла вясна.

Цікавая інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Шаркаўшчыне ў 1984 годзе - больш за 7 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1950-м - у Брэсце тэрмометры паказалі амаль 31 градус вышэй за нуль.

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