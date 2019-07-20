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Пра надвор'е

Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі ў асноўным вызначала зону павышанага атмасфернага ціску. Кароткачасовыя дажджы прайшлі толькі ў асобных раёнах Брэсцкай вобласці.

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.

Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага.

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