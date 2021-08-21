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Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - слабаўзбураны.

22 жніўня ў народным календарыМацей. У гэты дзень прыкмячалі: шмат расы - да спякотнага дня;моцны паўднёвы вецер - зiмой будзе шмат снегу.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Бярэзінскім запаведніку ў 1977 годзе - менш за 1 градус цяпла, а самы цёплы дзень у 1946-м - у Магілёве тэрмометры паказалі звыш плюс 36 градусаў.


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