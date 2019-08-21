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Пра надвор'е
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага.
22 жніўня ў народным календары Мацей. У гэты дзень заўважалі: шмат расы - будзе спякотны дзень. Малады месяц добра бачны на небе - да канца месяца будзе горача. Моцны паўднёвы вецер - зiмой будзе шмат снегу.
Ну а зараз пра надвор'е на найбліжэйшы час, але спачатку крыху цікавай інфармацыі з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Бярэзінскім запаведніку ў 1977 годзе - менш за 1 градус цяпла, а самы цёплы дзень у 1946 годзе - у Магілёве тэрмометры паказалі звыш 36 градусаў цяпла.
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