Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі вызначалі атмасферны фронт i ўмерана цёплая паветраная маса. У асобных раёнах краiны адзначалiся навальнiцы i моцныя лiўнi. Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

Некалькі народных прымет: на лісце вярбы з'яўляюцца кропелькі ліпкага соку - да хуткай непагадзі. Калі ў навальніцу перад сінімі хмарамі бегалі белыя - чакай граду.



