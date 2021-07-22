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Пра надвор'е

Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі вызначала вобласць павышанага атмасфернага ціску. Ападкаў па краіне не адзначалася.

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.

Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: "Жабы па беразе скачуць - прыкмета таго, што будзе добрае надвор'е. Уначы пачалася навальніца – таксама да добрага надвор'я".


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