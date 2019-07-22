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Пра надвор'е

Сегодня погоду на территории Беларуси определял атмосферный фронт. Ночью по западной половине, а утром и днем по большей части страны отмечались грозы. Местами сильные ливни. При грозах - шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду.

Завтра магнитных бурь на территории нашей страны не прогнозируется.

Геомагнитный фон - от спокойного к слабовозмущенного.

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