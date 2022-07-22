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Пра надвор'е
23 ліпеня на тэрыторыі Беларусі чакаецца такое геамагнітнае становішча: ад пачатку сутак і прыкладна да 9 гадзін раніцы прагназуецца магнітная бура, далей геамагнітны фон будзе знаходзіца ў межах ад узбуранага да слабаўзбуранага.
Некалькі народных прыкмет: жабы па беразе скачуць - прыкмета таго, што будзе добрае надвор'е. Уначы пачалася навальніца - таксама на добрае надвор'е.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Ваўкавыску ў 1951 годзе - крыху больш за 3 градусы цяпла, а самы цёплы дзень у 2010-м - у Жлобiне тэрмометры паказалi больш чым +36°C.
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