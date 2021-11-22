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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: якая вячэрняя зара, такі будзе і заўтрашні дзень. Вароны з гучным крыкам ладзяць гульні - да пацяплення. Рака пакрылася гладкім лёдам - да хуткай зімы.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Брагіне ў 1998 годзе - 24,5 градуса марозу, а самы цёплы дзень у 1923-м - у Васілевічах тэрмометры паказалі больш за 12 градусаў цяпла.

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